"Я Вова, я з Харкова": Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову (відео)

"Привіт. Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки і всі ці 33 роки я розмовляв російською мовою. Це погано чи добре? В мене немає відповіді, але точно є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль", - написав Дантес.

"Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову. І я точно знаю, що серед них існує проблема - це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так", - каже артист.

Володимир Дантес перейшов на українську (фото: instagram.com/vladimirdantes)

З цими словами Володимир розповів й про свою нову україномовну пісню "Обійми". Він каже, що написав цю композицію, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською.

"Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську... Друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки - стільки підтримки я ще не отримував!" - сказав він.