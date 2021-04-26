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Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 19:09
Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021 Які зачіски будуть модними в 2021 (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо настане зовсім скоро! Напередодні тепла і гарної погоди варто розібратися, які зачіски більше не актуальні.

Про це на своїй сторінці Instagram розповів стиліст Ольга Стильно-доступно.

Найголовніша тенденція літа - природність, лаконічність і мінімалізм. А ось що вже не в тренді, так це коси, хустки, вплетені у волосся, і багато іншого.

Зачіски, які більше не в тренді в 2021

Хвіст. Якщо вибираєте таку зачіску, подбайте, щоб вона виглядала лаконічно. Жодних кіс-"динозавриків".

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Обсяг біля коріння, як і начісування - вже не в тренді. Невеликі плавні локони-це будь ласка.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Складні коси більше не в моді. Вибирайте лаконічний варіант.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Перлинні шпильки пора заховати в дальній ящик, поки мода не зміниться.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Пружні локіни з лаком - в минулому, привіт, голлівудська хвиля.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Хустка - в тренді, але не варто її вплітати у волосся.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Як би не хотілося зробити квіточку з волосся, цього літа доведеться стриматися. Стиліст радить віддати перевагу недбало звисаючим локонам.

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Яка зачіска вже не в тренді влітку 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Нагадаємо, ці моделі кед і кросівок будуть в тренді влітку 2021 - колорблокінг і олдскул.

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