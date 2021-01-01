Чем занять ребенка утром 1 января: любящая мама Илона Гвоздева дала крутые советы

Утро после празднования Нового года – одно из самых тяжелых во всем году. Дело даже не в том, кто и сколько выпил "за наступающий год", а в том, что мало кому удалось поспать. Ведь если празднование пошло хорошо, уходить никто не будет. А значит, новогодняя ночь плавно перетечет в утро. Хорошо, когда есть возможность выспаться до обеда или вечера 1 января. Но зачастую родителям маленьких детей поспать не удается, ведь нужно развлекать своих птенчиков уже с самого утра.
Известная хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая в этом году родила второго ребенка, за годы материнства выработала свои лайфхаки для новогоднего утра.
Имея очень активную пятилетнюю дочь Рию, звезда всегда ищет новые варианты досуга для малышки. Некоторые из них прошли многолетние испытания на прочность. Поэтому Илона решила поделиться со всеми родителями, чем занять ребенка дошкольного возраста в новогоднее утро.
Дочь Илоны Гвоздевой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Если говорить на примере моей доченьки, то занять ее можно, конечно же, мультиками или играми на телефоне. Также рядом должно стоять блюдце с ее любимыми конфетками и компотик. При таком наборе еще час мы с мужем точно сможем поспать", – рассказала нам Гвоздева.
Илона Гвоздева с дочкой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Также в личный топ-3 занятий для ребенка 1 января хореографа входит:
"Пусть утро первого января принесет вам лишь хорошее настроение!" – подытожила Илона.
Илона Гвоздева с семьей (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Ранее Илона Гвоздева поделилась своими любимыми новогодне-рождественскими фильмами всех времен.