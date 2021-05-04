Защита от солнца: как на самом деле пользоваться средствами с SPF и всем ли это нужно

Тем, кто предпочитает использовать средства с защитными от солнца фильтрами, косметолог напомнила: есть определенные правила использования таких средств.

Защищаться от солнца стоит уже с апреля (фото: pexels)

Как пользоваться кремами с SPF-защитой

"Наносить достаточный объем. Лицо - 1/4 ч. л., + шея - 1/2 ч. л., руки - 1 ч. л. Если нанести меньше, защита падает до кв. корня от заявленного фактора защиты.

Наносить после остального ухода.

Макияж наносится через 15-20 минут после SPF. Тон не втирать, наносить похлопывающими и вбивающими движениями ладоней и пальцев. Наносить за 15 минут до выхода.

Обновлять в среднем каждые 2 часа.

Показатели SPF не складываются, как в уравнении. Если вы нанесете крем с SPF 15, а сверху пудру с SPF 10, вы не получите SPF 25. Только 15.

SPF 30 и SPF 50 защищают примерно одинаково, только текстура у 50 будет менее приятная", - рассказала Яна.⠀

Как часто нужно обновлять крем

Что касается обновления средства: "Итак, 2 часа после нанесения прошло, а вы снова выходите на улицу:⠀

Надежная SPF-защита.⠀

Для тех, кто использует SPF, чтобы быть не только красивым, но и здоровым. Есть несколько способов:

1. Если вы не используете макияж, обновить можно, просто нанеся еще один слой.

2. Если вы используете макияж, придется смыть его и нанести заново. По-другому никак.

Ненадёжная SPF-защита.

1. Для тех, кто использует SPF, чтобы было не так много пигментации или чтобы не сгореть до цвета краба. Этот способ из разряда "лучше, чем ничего". Такой способ частично защитит от солнца, но не гарантирует защиты от серьезных заболеваний.

2. Если вы используете макияж, можно обновить сверху декоративным средством с SPF (тональный, кушон bb, сс-крем, пудра защищает меньше всего).

3. Если вы не используете макияж или ваш тон без SPF, можно обновить спреем с SPF. Сколько наносить, тут ответить сложно, поэтому наносите, как вам удобно", - написала косметолог.