Захист від сонця: як насправді користуватися засобами з SPF і чи всім це потрібно

Кожна людина сама розставляє пріоритети: здоров'я або комфорт. Якщо комусь не комфортно використовувати SPF-крем, ніхто не зобов'язаний цього робити, адже відповідальність за своє здоров'я кожен несе сам.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
Тим, хто вважає за краще використовувати засоби із захисними від сонця фільтрами, косметолог нагадала: є певні правила використання таких засобів.
Захищатися від сонця варто вже з квітня (фото: pexels)
Що стосується оновлення засобу: "Отже, 2 години після нанесення минуло, а ви знову виходите на вулицю:⠀
Надійний SPF-захист.⠀
Для тих, хто використовує SPF, щоб бути не тільки красивим, але і здоровим. Є кілька способів:
1. Якщо ви не використовуєте макіяж, оновити можна, просто нанісши ще один шар.
2. Якщо ви використовуєте макіяж, доведеться змити його і нанести заново. По-іншому ніяк.
Ненадійний SPF-захист.
1. Для тих, хто використовує SPF, щоб не було багато пігментації або щоб не згоріти до кольору краба. Цей спосіб з розряду "краще, ніж нічого". Такий спосіб частково захистить від сонця, але не гарантує захисту від серйозних захворювань.
2. Якщо ви використовуєте макіяж, можна оновити зверху декоративним засобом з SPF (тональний, кушон bb, СС-крем, пудра захищає найменше).
3. Якщо ви не використовуєте макіяж або ваш тон без SPF, можна оновити спреєм з SPF. Скільки наносити, тут відповісти складно, тому наносите, як вам зручно", - написала косметолог.
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