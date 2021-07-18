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Жена Андрея Джеджулы в свой день рождения впервые показала лицо дочери

Автор: Роман Мирончук

Юлия Леуc впервые показала лицо малышки, которую родила от известного украинского шоумена Андрея Джеджулы. Она решила показать фото дочки Аделины в свой день рождения.

Фотографии дочери модель опубликовала в Instagram.

Юлия Леуc с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

"В свой день рождения, хочу познакомить вас с Аделиночкой. Она мой подарок, который преподнесла себе сама, свою маленькую копию. Чего еще можно желать в свои 35 годиков", - написала счастливая мама малышки.

Юлия Леуc с дочерью (фото: instagram.com/yla__yla)

Она также отметила, что несмотря на сложный год в своей жизни, сейчас чувствует себя счастливой. Юлия также поблагодарила своих родных и близких за поддержку.

Дочь Юлии Леус и Андрея Джеджулы (фото: instagram.com/yla__yla)

У нее непростые отношения с мужем Андреем Джеджулой. Еще до рождения дочери пара то расходилась, то сходилась. Женщина раньше говорила, что он подавляет ее и поднимает на нее руку. Но теперь, кажется, что Юлия поставила в их отношениях точку.

На прошлой неделе она ушла от супруга и пожаловалась на угрозы с его стороны. Женщина заявила, что ведущий угрожал ей из-за острых высказываний и требовал, чтобы она сказала, что у нее эмоциональный всплеск.

Она даже вызывала полицию, но в тот момент Джеджулы не было дома. При этом она сказала, что больше в его квартиру ни ногой.

Напомним, 45-летний ведущий отрицал домашнее насилие и заявлял, что у пары все еще проходит период притирки.

Мы также писали о том, что Андрей Джеджула не хотел давать развод беременной жене.

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