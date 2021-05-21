Без жиров польза не та: нутрициолог назвала главные компоненты правильного смузи

1. Не более двух фруктов средней величины на литр готового напитка.

Весь фокус - на стабилизацию сахара в крови. Во фруктах много сахара. Именно поэтому фруктовый смузи - не лучшее начало дня. Необходимо избегать резкого выброса глюкозы в кровь, что как раз и происходит при поедании фруктов. Поэтому вариант "яблоко - банан - дыня - молоко" категорически не подходящий.

2. Не менее трех больших горстей зелени или овощей на литр готового напитка.

Зачем? Именно из этих продуктов питания мы берем самое полезное и именно они делают смузи такими полезными. Если вы со временем полюбите смузи, в которых вообще нет фруктов, то ваше здоровье от этого только выиграет. Смысл - в большом количестве клетчатки, полезных микроэлементов и в стабилизации сахара в крови.

3. Достаточное количество жидкости.

Твердые ингредиенты заливаются на 2/3 чистой водой или другой "правильной" жидкостью (соевое или другое растительное молоко без добавления сахара, кокосовое молоко лайт).

Правильный смузи и от токсинов избавит, и насытит (фото: pexels.com)

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4. Жиры - обязательно!

Чтобы еще больше стабилизировать сахар в крови, необходимо добавлять в смузи источники жиров: растительные масла, кокосовое молоко, авокадо.

5. Полезные добавки.

Имбирь, куркума, кайенский перец (чили), корица, лимон. Все эти ингредиенты имеют массу полезных свойств - и сделают ваш смузи еще полезнее. Главное - не переборщить с количеством.

6. Ягоды - неограниченно.

Ягоды к фруктам не относятся, потому что, в отличие от них, стабилизируют сахар в крови и имеют другую кислотность. Поэтому ягоды можно класть в смузи неограниченно.