Украинская певица Злата Огневич порадовала своих поклонников новым пикантным образом. Артистка засветила обнаженное бедро в сексуальном черном наряде.
Певица опубликовала новые фотографии в своем Instagram.
Наряд артистки хорошо подчеркнул ее стройные формы, и обнажил бедро.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Кроме того, к своим фото Огневич добавила стихотворение, которое сама сочинила:
Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: "Так не бувa"!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав.
Ти мене малював і досліджував,
Внoчі й зранку, мов краплі роси.
Мов наскельні малюнки у темряві,
У червоних печерах Коби.
Збережу це дослідження віддано,
Стану містом, де сум пропада.
Розтопився у серці лід крuжаний,
Тепер лід цей - вогнeнна вода...
Пользователи сети прокомментировали ее фото и стих.
Напомним, Злата Огневич пожаловалась на мошенников, которые воспользовались ее именем, и "развели" известный бренд на деньги.
Ранее Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.