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Злата Огневич восхитила аппетитными формами, игриво показав бедра

Автор: Роман Мирончук

Украинская певица Злата Огневич порадовала своих поклонников новым пикантным образом. Артистка засветила обнаженное бедро в сексуальном черном наряде.

Певица опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

Наряд артистки хорошо подчеркнул ее стройные формы, и обнажил бедро.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Кроме того, к своим фото Огневич добавила стихотворение, которое сама сочинила:

Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: "Так не бувa"!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав.

Ти мене малював і досліджував,
Внoчі й зранку, мов краплі роси.
Мов наскельні малюнки у темряві,
У червоних печерах Коби.

Збережу це дослідження віддано,
Стану містом, де сум пропада.
Розтопився у серці лід крuжаний,
Тепер лід цей - вогнeнна вода...

Пользователи сети прокомментировали ее фото и стих.

  • Красотка;
  • Хорошие строки особенно: "Ти мене малював і досліджував";
  • Стихи чудесные, фото - огонь;
  • Крутая фотография!
  • Богиня;
  • Идеальная девушка;
  • Злата, вы хорошеете с каждым днем.

Напомним, Злата Огневич пожаловалась на мошенников, которые воспользовались ее именем, и "развели" известный бренд на деньги.

Ранее Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.

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