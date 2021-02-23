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Злата Огневич схвилювала апетитними формами, грайливо показавши стегна

Автор: Роман Мирончук

Українська співачка Злата Огнєвіч порадувала своїх шанувальників новим пікантним образом. Артистка засвітила оголене стегно в сексуальному чорному вбранні.

Співачка опублікувала нові фотографії у своєму Instagram.

Вбрання артистки добре підкреслило її стрункі форми, і оголило стегно.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крім того, до своїх фото Огнєвіч додала вірш, який сама написала:

Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: "Так не бувa"!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав.

Ти мене малював і досліджував,
Внoчі й зранку, мов краплі роси.
Мов наскельні малюнки у темряві,
У червоних печерах Коби.

Збережу це дослідження віддано,
Стану містом, де сум пропада.
Розтопився у серці лід крuжаний,
Тепер лід цей - вогнeнна вода...

Користувачі мережі прокоментували її фото та вірш.

  • Красуня;
  • Гарні рядки особливо: "Ти мене малював і досліджував";
  • Вірші чудові, фото - вогонь;
  • Крута фотографія!
  • Богиня;
  • Ідеальна дівчина;
  • Злата, ви з кожним днем стаєте красивішою.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч поскаржилася на шахраїв, які скористалися її ім'ям, і "розвели" відомий бренд на гроші.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.

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