Українська співачка Злата Огнєвіч порадувала своїх шанувальників новим пікантним образом. Артистка засвітила оголене стегно в сексуальному чорному вбранні.
Співачка опублікувала нові фотографії у своєму Instagram.
Вбрання артистки добре підкреслило її стрункі форми, і оголило стегно.
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Крім того, до своїх фото Огнєвіч додала вірш, який сама написала:
Ти мене називав маленькою Леді,
І сміялися люди: "Так не бувa"!
Хлопчик милий, з усмішкою Будди,
Викрав серце, далеко сховав.
Ти мене малював і досліджував,
Внoчі й зранку, мов краплі роси.
Мов наскельні малюнки у темряві,
У червоних печерах Коби.
Збережу це дослідження віддано,
Стану містом, де сум пропада.
Розтопився у серці лід крuжаний,
Тепер лід цей - вогнeнна вода...
Користувачі мережі прокоментували її фото та вірш.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч поскаржилася на шахраїв, які скористалися її ім'ям, і "розвели" відомий бренд на гроші.
Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.