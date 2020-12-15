Эти знаки Зодиака ждет грандиозный успех в конце декабря: везунчиков всего четыре!

Гороскоп 2020 сулит приятные моменты, перемены к лучшему и новые возможности ряду знаков Зодиака. Для них в период с 15 по 20 декабря откроются новые перспективы, считают астрологи.

Про везение в сферах любви, финансов и карьеры в течении этой недели пишет ресурс slovofraza.com.

Овен

Овнам планеты помогут раскрыться и понравиться кому угодно на этой неделе. Ваша природная харизма позволит очаровывать, а одинокие Овны смогут победить одиночество, встретив родную душу. Но и погружаться в любовь полностью не стоит - оставьте время для работы, домашних дел, встреч с близкими людьми.

Близнецы

Близнецам на этой неделе начнет везти в работе и бизнесе. В деловой сфере вы достигнете высот, в то же время у возможны неурядицы на любовном фронте. Если вы находитесь в поисках второй половинки, будьте особенно внимательны. Ведь далеко не все красивые и привлекательные люди подойдут на роль любимого человека.

Весы

Период с 15 по 19 декабря включительно для Весов будет очень ярким и благоприятным, в который нельзя оставлять дела на потом. Астрологи рекомендуют вам выйти из зоны комфорта. Не сидите и не ждите у моря погоды, действуйте, а планеты приумножат результаты вашего труда.

Рыбы

Рыбам удастся сделать свою жизнь ярче, особенно в делах амурных. Ближе к выходным проявите активность в поисках второй половинки. Если вы уже в отношениях, больше времени проводите с любимым человеком, ходите на свидания, посещайте новые интересные места. Это поможет победить негативную энергетику.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака придется туго в 2021 году, символом которого станет белый металлический Бык.

А вот известный украинский астролог рассказала про наступление важного периода, во время которого можно осуществлять свои желания и реализовывать цели.