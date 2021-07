"Співають всі": стали известны новые имена звездных судей (фото)

На канале "Украина" стартовали съемки уникального вокального талант-шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now.

Решать судьбы участников будут аж 100 звезд. Недавно стали известны имена первых судей. И вот сейчас организаторы назвали следующую десятку звездного жюри.