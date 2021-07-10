"Співають всі": стали известны новые имена звездных судей (фото)

Решать судьбы участников будут аж 100 звезд. Недавно стали известны имена первых судей . И вот сейчас организаторы назвали следующую десятку звездного жюри.

Вторая десятка судей

Популярный артист и саундпродюсер Артем Пивоваров признается - для него участие в вокальном шоу - это возможность открыть новые таланты, которые имеют все шансы стать участниками его проектов.

"Я очень заинтригован и вдохновлен. Для меня это возможность раскрыть новые грани своего продюсерского начала, так как я работаю не только с топовыми, но и с молодыми начинающими артистами. Если повезет и "сойдутся звезды", кто знает, возможно я найду артиста, с которым мне захочется поработать над его первым материалом и альбомом после проекта. Как я уже неоднократно говорил в своих интервью, мы с командой планируем в будущем расширять горизонты нашего продакшна и находимся в поиске талантов", - поделился Артем.

Фото: Артем Пивоваров (пресс-служба канала "Украина")

Не исключает творческих коллабораций с артистами и звезда украинского шоу-бизнеса, певица и актриса GROSU.

"Мне было бы безумно интересно заняться продюсированием и у меня есть несколько проектов в голове. Это абсолютно противоположны мне проекты", - говорит она.

Фото: Алина Гросу (пресс-служба канала "Украина")

Но каждый участник должен не просто получить шанс выйти на большую сцену, но и зацепить именитых людей, а это сделать довольно непросто, ведь у каждого есть свои взгляды на творчество - и это самое интересное!

"В первую очередь я буду обращать внимание на то, как человек исполняет песню, чувствует ли он ее и понимает ли он, о чем поет! Да, я очень строгая в этом плане, песня - это не просто три минуты, каждая песня - это история, и вставать просто так я не буду", - говорит певица, участница гіпершоу "Маска" Анастасия Приходько.

Фото: Настя Приходько (пресс-служба канала "Украина")

А вот певица LILU может стать тем самым "добрым полицейским" для участников. Артистка признается - ей сложно не оказать поддержку талантливым людям, а иногда она даже готова поддержать участников за смелость появиться перед большой "сотней".

Фото: LILU (пресс-служба канала "Украина")

За последние несколько лет певица, блогер и актриса Анна Тринчер неоднократно участвовала и была в составе жюри на различных вокальных конкурсах, особенно детских и подростковых. Поэтому прежде всего будет рассматривать человека, который выходит на сцену, как артиста.

"Он должен быть мегахаризматичным, уметь приковать к себе внимание, одеваться и двигаться так, чтобы передать драматургию и настроение песни. У наших участников задача непростая - включить в эту эмоцию целых 100 музыкальных экспертов, передать заложенный смысл, удивить нас. Но артист становится живым именно тогда, когда весь зал и все люди, которые его слушают, максимально вникают и сопереживают вместе с ним", - комментирует артистка.

Фото: Анна Тринчер (пресс-служба канала "Украина")

Известный певец Ivan NAVI уверяет - не каждый артист способен его задеть, поэтому главное, на что он будет обращать внимание - харизма.

"Она может быть от природы, но также ее можно дорабатывать. Ведь каждый человек от рождения по-своему харизматичен - кто-то больше, кто меньше. И на это влияют различные факторы", - говорит он.

Фото: Ivan NAVI (пресс-служба канала "Украина")

Для певца, продюсера и клипмейкера KISHE не менее важна отдача артиста, его талант и честность. А вот самой сложной задачей артист считает выбрать победителя из лучших. Но настоящим профессионалам, которые собрались на проекте - все по плечу.

Фото: KISHE (пресс-служба канала "Украина")

"Профессионал должен хорошо разбираться в вокале, постановке голоса, образе, подаче материала. Но, на мой взгляд, в подобных шоу срабатывает другой критерий - исполнитель или цепляет, или нет. Уже потом, когда участник спел, ты раскладываешь все по полочкам, но, если тебя зацепило и держит - надо голосовать!" - убеждена певица Наталка Карпа.

Фото: Наталья Карпа (пресс-служба канала "Украина")

И Арсен Мирзоян полностью согласен со своей звездной коллегой.

"Главное, чтобы мурашки по телу бежали! А если это почувствую не только я, то открыто скажу: "Я хочу с тобой петь!" - говорит артист.

Фото: Арсен Мирзоян (пресс-служба канала "Украина")

Известный певец, композитор и сонграйтер Vlad Darwin даже дал несколько советов участникам, которые помогут добиться успеха.

"Первое - наблюдайте за успешными и знаменитыми артистами. А второе - на сцене забывайте о себе, зарывайте свое эго, отдавайтесь музыке и наслаждайтесь! Летайте! Большого, высокого и красивого вам полета!"- обратился Влад.

Фото: Влад Дарвин (пресс-служба канала "Украина")

В чем фишка "Співають всі"

Согласно британским форматом All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков - 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников - по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей. Поэтому зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере 500 000 грн будет еще ожесточеннее.

Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу "Співають всі" украинцы увидят выступление одной яркой звезды украинского шоу-биза, и в каждом выпуске это будет новое имя.

Как будет проходить шоу

Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд.

Задание участника - исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать.

Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению.

В финал пройдут только двое исполнителей, набравших наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто занял второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли.

Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездному капитану - Наталье Могилевской.

Фото: Могилевская возглавит жюри шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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