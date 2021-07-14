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Анастасия Приходько кормит сына грудью на съемках ТВ-шоу: "фоточка - огонь!"

Автор: Lite

Украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько, которая стала звездным судьей шоу "Співають всі!", вынуждена кормить 3-месячного сына грудью прямо во время съемок проекта канала "Украина".

Фото, на котором певица в образе волшебницы Малефисенты держит на руках ребенка, Приходько показала в своем Instagram. Снимок, к слову, сделал муж звезды.

"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно... У вас есть варианты, как можно описать фотографию? Это я в образе Малефисенты в перерывах между съемками шоу "Співають всі!" кормлю Луку", - написала под фото Анастасия.

Фото: Анастасия Приходько кормит ребенка на съемках шоу "Співають всі!" (instagram.com/prykhodko_official)

Трогательный пост артистки прокомментировали Королева ночи Оля Полякова, певица СолоХа, популярный блогер Олег Машуковский, коллеги по цеху, а также тысячи других украинцев.

  • Так бы подписал: "работа работой, а обед по расписанию"
  • Мама в любом образе остается мамой
  • Як це мило, ви чудові! Я свого синочка теж годувала всюди, дуже зручно
  • Це гарно!
  • Фоточка - вогонь!
  • Все как в настоящем фильме. С Джоли в кадре был ее ребенок, ведь остальные начинали плакать
  • Как мило!
  • Это любовь и красота в чистом виде!

Фото: Анастасия Приходько (instagram.com/prykhodko_official)

Напомним, недавно всплыла дата выхода грандиозного ТВ-шоу "Співають всі!" и новые детали проекта.

Также стали известны имена первых звездных судей шоу.

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Анастасия Приходько