Андрей Данилко рассказал о перенесенном COVID: "девочки еще попросили сфотографироваться"

Но бывают ситуации, когда что-то идет не так, и выступление приходится отменить в последний момент.

Новый год на работе - обычная история для большинства артистов, которые привыкли дарить людям радость в праздничную ночь.

Звездный детектив масштабного шоу "Новогодняя Маска" Андрей Данилко в интервью каналу "Украина" признался, что за 30 лет, которые он выступает в образе зажигательной Верки Сердючки, было лишь несколько раз, когда Новый год он встречал дома, а не на сцене.

"Это было или из-за болезни, или если у организаторов происходила какая-то накладка. Например, в прошлом году мы должны были работать в Объединенных Арабских Эмиратах. Все уже шло к этому, я заканчивал работу в Киеве, и здесь мы с Инной (актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки - ред.) понимаем, что потеряли обоняние и вкус", - рассказал Данилко.

Симптомы указывали именно на коронавирус.

Артисты отправились сдавать анализ, где с ними приключилась забавная история.

"Мы в 3 ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу? Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить", - признался детектив "Маски".