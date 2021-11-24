ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Андрій Данилко розповів про перенесений COVID: "дівчатка ще попросили сфотографуватись"

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 15:45
Андрій Данилко розповів про перенесений COVID: "дівчатка ще попросили сфотографуватись" Андрій Данилко (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Новий рік на роботі - звичайна історія для більшості артистів, які звикли дарувати людям радість у святкову ніч.

Але бувають ситуації, коли щось іде не так, і виступ доводиться скасувати в останній момент.

Зірковий детектив масштабного шоу "Новорічна Маска" Андрій Данилко в інтерв'ю каналу "Україна" зізнався, що за 30 років, які він виступає в образі запальної Вєрки Сердючки, було лише кілька разів, коли Новий рік він зустрічав удома, а не на сцені.

"Це було або через хворобу, або якщо в організаторів відбувалась якась накладка. Наприклад, минулого року ми мали працювати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною (акторка Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки - ред.) розуміємо, що втратили нюх та смак", - розповів Данилко.

Симптоми вказували саме на коронавірус.

Артисти вирушили здавати аналіз, де з ними трапилась кумедна історія.

"Ми о 3-й ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватись з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі? Ми всі посміялись. Сфотографувались. Але так, у результаті ми захворіли, і виступ довелося скасувати", - зізнався детектив "Маски".

Нагадаємо, що шоу "Новорічна Маска" на каналі "Україна" глядачі побачать у останні години 31 грудня 2021 року. І уже відомо, хто з поп-зірок буде брати участь у святковому проєкті.

Читайте LITE в Google News
Андрій Данилко
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів