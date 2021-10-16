Давала шанс: "Холостячка" рассталась с участником шоу из-за его профессии

При этом артистка созналась, что была готова попрощаться с кавалером-правоохранителем еще после первой церемонии роз, но решила дать шанс Александру.

Некоторое время мужчина даже прерывал свое участие в проекте, так как необходимо было отправиться на специальное задание по работе.

У Златы с Борзенко было больше всего свиданий, и у зрителей могло сложиться впечатление, что взаимная симпатия крепнет и способна перерасти в более глубокое чувство.

Проект "Холостячка 2" покидает Александр Борзенко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Но на пятом эпизоде шоу Огневич в откровенной беседе с Александром на нынешней Церемонии роз отметила, что видит его страсть к работе, и "никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня".

"Поэтому я тебя отпускаю", - сказала певица.

Так, именно профессия и стала причиной решения Златы прекратить участие мужчины в проекте.

Количество участников проекта "Холостячка 2" после 5 выпуска сократилось до девяти (фото: facebook.com/TheBachelorUa)