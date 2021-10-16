Давала шанс: "Холостячка" розсталася з учасником шоу через його професію

На проекті "Холостячка 2" після п'ятого випуску в шоу залишилося вже дев'ять учасників - співачка Злата Огнєвіч розсталася з одним з претендентів на її серце... через професію.
Так, романтичне реаліті покинув начальник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко.
При цьому артистка зізналася, що була готова попрощатися з кавалером-правоохоронцем ще після першої церемонії троянд, але вирішила дати шанс Олександру.
Деякий час чоловік навіть переривав свою участь в проекті, оскільки необхідно було відправитися на спеціальне завдання по роботі.
У Злати з Борзенком було найбільше побачень, і у глядачів могло скластися враження, що взаємна симпатія міцніє і здатна перерости на глибше почуття.
Проект "Холостячка 2" покидає Олександр Борзенко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Але на п'ятому епізоді шоу Огнєвіч у відвертій бесіді з Олександром на нинішній Церемонії троянд зазначила, що бачить його пристрасть до роботи, і "ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене".
"Тому я тебе відпускаю", - сказала співачка.
Так, саме професія і стала причиною рішення Злати припинити участь чоловіка в проекті.
Кількість учасників проекту "Холостячка 2" після 5 випуску скоротилася до дев'яти (фото: facebook.com/TheBachelorUa)
Раніше повідомлялося, що "Холостячка" Огнєвіч заінтригувала шанувальників ім'ям свого обранця.
Також ми писали про те, що нещодавно учасник "Холостячки 2" висловився про конкуренцію на проекті та справжню Огнєвіч поза камерами.