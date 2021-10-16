Давала шанс: "Холостячка" розсталася з учасником шоу через його професію

При цьому артистка зізналася, що була готова попрощатися з кавалером-правоохоронцем ще після першої церемонії троянд, але вирішила дати шанс Олександру.

Деякий час чоловік навіть переривав свою участь в проекті, оскільки необхідно було відправитися на спеціальне завдання по роботі.

У Злати з Борзенком було найбільше побачень, і у глядачів могло скластися враження, що взаємна симпатія міцніє і здатна перерости на глибше почуття.

Проект "Холостячка 2" покидає Олександр Борзенко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Але на п'ятому епізоді шоу Огнєвіч у відвертій бесіді з Олександром на нинішній Церемонії троянд зазначила, що бачить його пристрасть до роботи, і "ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене".

"Тому я тебе відпускаю", - сказала співачка.

Так, саме професія і стала причиною рішення Злати припинити участь чоловіка в проекті.

Кількість учасників проекту "Холостячка 2" після 5 випуску скоротилася до дев'яти (фото: facebook.com/TheBachelorUa)