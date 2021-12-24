Дерзкая Настя Каменских пришла на съемки шоу в мини и кожаных ботфортах (фото)

А в роли аксессуаров использовала серьги - каффы и два черных кольца на пальцах.

Настя Каменских (фото: канал "Украина")

Бьюти-образ звездного детектива гипершоу поражает не меньше.

Макияж в красно-черных тонах подчеркивает взгляд суперстар, а прическа с объемной косой создает поистине бунтарский лук.

Настя Каменских (фото: канал "Украина")

На съемочной площадке певица рассказала, чего ждать зрителям от суперфинала проекта.

"Этот сезон "Маски" поражает еще больше, чем первый. У нас было столько классных номеров! Оля постоянно спорила, мы с детективами устраивали свое шоу. Но то, что вы увидите в грандиозном финале, удивит вас еще больше", - интригует NK за кулисами съемок.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)