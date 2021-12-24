Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

А в ролі аксесуарів використала сережки-каффи й два чорні кільця на пальцях.

Настя Каменських (фото: канал "Україна")

Б’юті-образ зіркового детектива гіпершоу вражає не менше.

Макіяж у червоно-чорних тонах підкреслює погляд суперстар, а зачіска з об’ємною косою створює справді бунтарський лук.

Настя Каменських (фото: канал "Україна")

На знімальному майданчику співачка розповіла, чого чекати глядачам від суперфіналу проєкту.

"Цей сезон "Маски" вражає ще більше, ніж перший. У нас було стільки класних номерів! Оля постійно сперечалася, ми з детективами влаштовували своє шоу. Але те, що ви побачите в грандіозному фіналі, здивує вас ще більше", - інтригує NK за кулісами зйомок.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)