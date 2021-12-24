Зухвала Настя Каменських прийшла на зйомки шоу у міні та шкіряних ботфортах (фото)

Настя Каменських постане у фінальному ефірі популярного шоу "Маска", що вийде на каналі "Україна" 25 грудня, в зухвалому образі - мінісукні та шкіряних ботфортах.
Для останнього випуску сезону співачка обрала оригінальну червону закриту сукню, прикрашену чорними вставками з бахроми, які перегукуються з високими лакованими чоботами на підборах.
А в ролі аксесуарів використала сережки-каффи й два чорні кільця на пальцях.
Настя Каменських (фото: канал "Україна")
Б’юті-образ зіркового детектива гіпершоу вражає не менше.
Макіяж у червоно-чорних тонах підкреслює погляд суперстар, а зачіска з об’ємною косою створює справді бунтарський лук.
Настя Каменських (фото: канал "Україна")
На знімальному майданчику співачка розповіла, чого чекати глядачам від суперфіналу проєкту.
"Цей сезон "Маски" вражає ще більше, ніж перший. У нас було стільки класних номерів! Оля постійно сперечалася, ми з детективами влаштовували своє шоу. Але те, що ви побачите в грандіозному фіналі, здивує вас ще більше", - інтригує NK за кулісами зйомок.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)