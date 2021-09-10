"Для меня это большой удар": украинский певец рассказал о смерти родных людей

"Не знаю, болел ли я коронавирусом, если и болел - то все перенес на ногах. Но я потерял очень много друзей, родственников. Для меня это большой удар. Много концертов перенесли. А я без сцены жить не могу, она для меня - все. Это как у ребенка забрать самую дорогую игрушку", - признался Иво Бобул за кулисами масштабного талант-шоу.

К этому добавились еще и проблемы со здоровьем.

Артист говорит, что из-за того, что в первый карантин все сидели дома, он заработал себе тромбы и пришлось делать операцию.

"Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив? Очень переживал за родных, за жену, сына. В магазин из нашей семьи ходил только я", - отметил он.

Иво Бобул в шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")