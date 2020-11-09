Не дожила до финала: Мельник рассказал о семейной трагедии во время "Танцев со звездами"

Футболист Сергей Мельник, который дошел уже до 11 эфира популярного шоу "Танцы со звездами", рассказал о трагедии в своей семье. У него совсем недавно умерла бабушка, которая активно болела за него и поддерживала во время всех эфиров.

Как рассказал Мельник, его родные не смогли приехать и поддержать его на шоу, которое было посвящено семье. В его семье совсем недавно произошла трагедия и родные не сразу сообщили об этом Сергею, чтобы он не сорвался в Одессу.

"Мне очень важно быть в финале. Я, как настоящий спортсмен, иду до конца ради моей семьи... Во время проекта не стало моей бабушки. Мне родители не звонили, не предупреждали, чтобы я не расстроился, не бросил все и не поехал в Одессу... Моя бабушка начинала смотреть проект, но до финала не дожила. Понимаю, что она все равно за мной наблюдает. Хотелось бы посвятить этот кубок ей", - рассказал Сергей Мельник и сообщил, что зажигательную самбу с Аделиной Дели он посвящает именно своей бабушке.

Сергей Мельник и Аделина Дели в 11 эфире "Танцев со звездами"

Стоит отметить, что выступление пары было не очень высоко оценено судьями, и они получили всего 33 бала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Санина довела Чапкиса до слез в 11 эфире шоу "Танцы со звездами".

А также мы писали о том, что на "Танцах со звездами" родилась новая пара влюбленных.