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Не дожила до фіналу: Мельник розповів про сімейну трагедію під час "Танців з зірками"

Автор: Анна Шиканова

Сергій Мельник зізнався, що в його родині сталося горе

Футболіст Сергій Мельник, який дійшов вже до 11 ефіру популярного шоу "Танці з зірками", розповів про трагедію у своїй родині. У нього зовсім недавно померла бабуся, яка активно вболівала за нього і підтримувала під час усіх ефірів.

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Як розповів Мельник, його рідні не змогли приїхати та підтримати його на шоу, яке було присвячено сім'ї. У його родині зовсім недавно сталася трагедія і рідні не відразу повідомили про це Сергію, щоб він не зірвався в Одесу.

"Мені дуже важливо бути в фіналі. Я, як справжній спортсмен, йду до кінця заради моєї родини... Під час проєкту не стало моєї бабусі. Мені батьки не дзвонили, не попереджали, щоб я не розгубився, не кинув усе і не поїхав в Одесу... Моя бабуся починала дивитися проєкт, але до фіналу не дожила. Розумію, що вона все одно за мною спостерігає. Хотілося б присвятити цей кубок їй", - розповів Сергій Мельник і повідомив, що запальну самбу з Аделіною Делі він присвячує саме своєї бабусі.

Сергій Мельник і Аделіна Делі в 11 ефірі "Танців з зірками"

Варто відзначити, що виступ пари був не дуже високо оцінений суддями, і вони отримали всього 33 бали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Саніна довела Чапкіса до сліз в 11 ефірі шоу "Танці з зірками".

А також ми писали про те, що на "Танцях з зірками" народилася нова пара закоханих.

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