Гендерно-нейтральная героиня покорит зрителей шоу "Маска": первые детали

Появление этой героини в шоу озадачит зрителей и вызовет кучу вопросов. Не сдержатся и звездные детективы.

"Я вижу, что наша Ялинка гендерно-нейтральная. Только посмотрите, вроде бы Ялинка - она, а лицо и ноги мужские", - комментирует Оля Полякова на съемочной площадке.

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Однако все ли так просто?

Подсказки у героини тоже будут небанальными, а для того чтобы их услышать, детективам нужно будет выйти на сцену и водить хороводы вокруг звезды хотя понравится это не всем.

"Слушайте, мы уже не в том возрасте, чтобы прыгать вокруг Ялинки 40 минут", - комментирует Полякова.

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Но по словам ведущего шоу Владимира Остапчука - это одно из невероятнейших действ в эфире, ведь зрители смогут увидеть самый дорогой хоровод из популярнейших артистов страны.

На сцене шоу Ялинка исполнит хит "Елки" VERKA SERDUCHKA и очарует своим видом.

Звездные гости в зале даже назовут героиню "Ялинкою-ельфом", ведь та очень похожа на сказочных героев: острые уши, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги.

Кстати, маска побила рекорд по длине стоп среди героев двух сезонов - они достигают более метра!

"Надеюсь, мой костюм нравится вам так же, как и мне. Однако не спешите называть имена, ведь во мне скрыто так много загадок. Открою один секрет - в эти модные очки я смотреть не буду, для этого есть другое отверстие. Поэтому будьте внимательны!" - поделилась Ялинка в шоу "Новорічна Маска".

Стали известны новые детали новогодней "Маски" (фото: канал "Украина")