Голос країни 2021: первый прямой эфир, кто прошел в полуфинал

Первыми на сцену вышли подопечные Нади Дорофеевой. Телезрители путем голосования вернули на сцену Сергея Лазановского и не зря. Он исполнил песню "Черемшина" и прошел дальше в полуфинал. За него проголосовали телезрители.

Сергей Лазановский - "Черемшина" (видео: YouTube)

Вторым полуфиналистом стал Илья Николаенко, его выбрала Дорофеева. Парень исполнил песню "Жди меня" Земфиры.

Илья Николаенко - "Жди меня" (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли подопечные Олега Винника. И первым полуфиналистом, за которого проголосовали телезрители стал Сергей Нейчев. Он исполнил песню "Ти дочекайся мене" Александра Пономарева.

Сергей Нейчев - "Ти дочекайся мене" (видео: YouTube)

Вторым полуфиналистом команды Винника стала Галина Курышко. Ее выбрал сам Олег. Девушка исполнила песню "Квітка-Душа" Нины Матвиенко.

Галина Курышко - "Квітка-Душа" (видео: YouTube)

После этого на сцену вышли вокалисты из команды Дмитрия Монатика. По решению зрителей, в полуфинал прошел Тема Паучек. Парень исполнил песню "Impossible" Джеймса Артура.

Тема Паучек - "Impossible" (видео: YouTube)

Вторым полуфиналистом стала певица KOLA. Она исполнила песню "I see red" группы Everybody loves an outlaw. Монатик выбрал ее.

KOLA - "I see red" (видео: YouTube)

Последними на сцену вышли подопечные Тины Кароль. И первым, кто выходит в полуфинал из ее команды - это Екатерина Гладий, ее выбрали телезрители. Девушка исполнила песню "Вище неба" группы "Океан Ельзы".

Екатерина Гладий - "Вище неба" (видео: YouTube)

Второй полуфиналисткой стала Юлия Тымочко, которая исполнила песню "All the man that I need" Уитни Хьюстон. Тина Кароль выбрала ее.

Юлия Тымочко - "All the man that I need" (видео: YouTube)