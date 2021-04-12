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Голос країни 2021: перший прямий ефір, хто пройшов у півфінал

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 11 квітня, відбувся дванадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу неодноразово назвали цей сезон самим сильним.

Це був перший прямий ефір вокального шоу в цьому сезоні. Учасники команд Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитро Монатіка і Тіни Кароль билися за право пройти в півфінал.

Першими на сцену вийшли підопічні Наді Дорофєєвої. Телеглядачі шляхом голосування повернули на сцену Сергія Лазановського і не даремно. Він виконав пісню "Черемшина" і пройшов далі у півфінал. За нього проголосували телеглядачі.

Сергій Лазановский - "Черемшина" (відео: YouTube)

Другим півфіналістом став Ілля Ніколаєнко, його обрала Дорофєєва. Хлопець виконав пісню "Чекай мене" Земфіри.

Ілля Ніколаєнко - "Чекай мене" (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли підопічні Олега Винника. І першим півфіналістом, за якого проголосували глядачі став Сергій Нейчев. Він виконав пісню "Ти дочекайся мене" Олександра Пономарьова.

Сергій Нейчев - "Ти дочекайся мене" (відео: YouTube)

Другим півфіналістом команди Винника стала Галина Куришко. Її вибрав сам Олег. Дівчина виконала пісню "Квітка-Душа" Ніни Матвієнко.

Галина Куришко - "Квітка-Душа" (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшли вокалісти з команди Дмитра Монатіка. За рішенням глядачів, у півфінал пройшов Тьома Паучек. Хлопець виконав пісню "Impossible" Джеймса Артура.

Тьома Паучек - "Impossible" (відео: YouTube)

Другим півфіналістом стала співачка KOLA. Вона виконала пісню "I see red" гурту Everybody loves an outlaw. Монатік вибрав її.

KOLA - "I see red" (відео: YouTube)

Останніми на сцену вийшли підопічні Тіни Кароль. І першим, хто виходить в півфінал з її команди - це Катерина Гладій, її вибрали телеглядачі. Дівчина виконала пісню "Вище неба" гурту "Океан Ельзи".

Катерина Гладій - "Вище неба" (відео: YouTube)

Другою півфіналісткою стала Юлія Тимочко, яка виконала пісню "All the man that I need" Уїтні Х'юстон. Тіна Кароль вибрала її.

Юлія Тимочко - "All the man that I need" (відео: YouTube)

Нагадаємо, смілива Дорофєєва в одному світшоті захопила нескінченними ніжками.

Раніше на "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо переспівала Ірину Білик.

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