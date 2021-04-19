Голос країни 2021: кто прошел в суперфинал

Первыми на сцену вышли подопечные команды Дмитрия Монатика - Тема Паучек и Kola. Тема спел с Гайтаной песню "Два вікна", а Kola пела с группой The Hardkiss "Make-Up".

Монатик отдал 51 процент голосов Теме Паучку и 49 процентов KOLA. Тема от зрителей получил 52 процента, а KOLA - 48 процентов. Таким образом, в суперфинал "Голоса страны" прошел Тема Паучек.

Гайтана feat Тема Паучек - Два вікна (видео: YouTube)

После этого на сцену вышли бороться за место в суперфинале подопечные команды Тины Кароль - Юлия Тимочко и Екатерина Гладий. Юлия спела с группой KAZKA песню "Плакала", а Екатерина спела с группой "Друга ріка" песню "Так мало тут тебе".

Тина Кароль отдала Юлии Тимочко все 100 процентов голосов. Украина же проголосовала следующим образом: Юлия Тимочко получила 41 процент, а Екатерина Гладий - 59 процентов. Таким образом в суперфинал прошла Юлия Тимочко.

KAZKA feat Юлия Тимочко - Плакала (видео: YouTube)

Далее на сцену поднялись подопечные команды Нади Дорофеевой - Илья Николаенко и Сергей Лазановский. Илья спел вместе с ALEKSEEV песню "Пьяное солнце", а Сергей выступил вместе с Сергеем Бабкиным с песней "Ще осінь зовсім молода".

Дорофеева отдала 45 процентов голосов Ильи Николаенко и 55 процентов Сергею Лазановскому. Илье зрители отдали 20 процентов голосов, а Сергею - 80 процентов. Таким образом, в финал "Голоса" прошел Сергей Лазановский.

Сергей Бабкин feat Сергей Лазановский - Ще осінь зовсім молода (видео: YouTube)

Последними на сцену вышли подопечные команды Олега Винника - Галина Куришко и Сергей Нейчев. Галина спела вместе с Евгенией Власовой песню "Я - живая река", а Сергей пел в дуэте с Александром Пономаревым песню "Варто чи ні".

Олег Винник отдал 51 процентов голосов Галине Куришко и 49 процентов Сергею Нейчеву. От зрителей Галина получила 40 процентов голосов, а Сергей - 60 процентов. Таким образом, в суперфинал "Голоса країни" вышел Сергей Нейчев.

Александр Пономарев feat Сергей Нейчев - Варто чи ні (видео: YouTube)