Голос країни 2021: хто пройшов у суперфінал

Першими на сцену вийшли підопічні команди Дмитра Монатіка - Тьома Паучек і Kola. Тьома заспівав з Гайтаною пісню "Два вікна", а Kola співала з гуртом The Hardkiss "Make-Up".

Монатік віддав 51 відсоток голосів Тьомі Паучку і 49 відсотків KOLA. Тьома від глядачів отримав 52 відсотки, а KOLA - 48 відсотків. Таким чином, у суперфінал "Голосу країни" пройшов Тьома Паучек.

Гайтана feat Тьома Паучек - Два вікна (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшли боротися за місце в суперфіналі підопічні команди Тіни Кароль - Юлія Тимочко і Катерина Гладій. Юлія заспівала з гуртом KAZKA пісню "Плакала", а Катерина заспівала з гуртом "Друга ріка" пісню "Так мало тут тебе".

Тіна Кароль віддала Юлії Тимочко всі 100 відсотків голосів. Україна ж проголосувала наступним чином: Юлія Тимочко отримала 41 відсоток, а Катерина Гладій - 59 відсотків. Таким чином у суперфінал пройшла Юлія Тимочко.

KAZKA feat Юлія Тимочко - Плакала (відео: YouTube)

Далі на сцену піднялися підопічні команди Наді Дорофєєвої - Ілля Ніколаєнко та Сергій Лазановський. Ілля заспівав разом з ALEKSEEV пісню "Пьяное солнце", а Сергій виступив разом з Сергієм Бабкіним з піснею "Ще осінь зовсім молода".

Дорофєєва віддала 45 відсотків голосів Іллі Ніколаєнко та 55 відсотків Сергію Лазановському. Іллі глядачі віддали 20 відсотків голосів, а Сергію - 80 відсотків. Таким чином, у фінал "Голосу" пройшов Сергій Лазановський.

Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський - Ще осінь зовсім молода (відео: YouTube)

Останніми на сцену вийшли підопічні команди Олега Винника - Галина Куришко і Сергій Нейчев. Галина заспівала разом з Євгенією Власовою пісню "Я - живая река", а Сергій співав у дуеті з Олександром Пономарьовим пісню "Варто чи ні".

Олег Винник віддав 51 відсотків голосів Галині Куришко і 49 відсотків Сергію Нейчеву. Від глядачів Галина отримала 40 відсотків голосів, а Сергій - 60 відсотків. Таким чином, у суперфінал "Голосу країни" вийшов Сергій Нейчев.

Олександр Пономарьов feat Сергій Нейчев - Варто чи ні (відео: YouTube)