Голос країни 2021: хто пройшов у суперфінал

У неділю, 18 квітня, відбувся двадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". У суперфінал пройшли Тьома Паучек, Юлія Тимочко, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев.
Сьогодні відбувся справжній бій вокалістів у півфіналі за вихід у суперфінал. На сцену вийшли по два учасники від кожного наставника - Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитра Монатіка і Тіни Кароль.
Першими на сцену вийшли підопічні команди Дмитра Монатіка - Тьома Паучек і Kola. Тьома заспівав з Гайтаною пісню "Два вікна", а Kola співала з гуртом The Hardkiss "Make-Up".
Монатік віддав 51 відсоток голосів Тьомі Паучку і 49 відсотків KOLA. Тьома від глядачів отримав 52 відсотки, а KOLA - 48 відсотків. Таким чином, у суперфінал "Голосу країни" пройшов Тьома Паучек.
Гайтана feat Тьома Паучек - Два вікна (відео: YouTube)
Після цього на сцену вийшли боротися за місце в суперфіналі підопічні команди Тіни Кароль - Юлія Тимочко і Катерина Гладій. Юлія заспівала з гуртом KAZKA пісню "Плакала", а Катерина заспівала з гуртом "Друга ріка" пісню "Так мало тут тебе".
Тіна Кароль віддала Юлії Тимочко всі 100 відсотків голосів. Україна ж проголосувала наступним чином: Юлія Тимочко отримала 41 відсоток, а Катерина Гладій - 59 відсотків. Таким чином у суперфінал пройшла Юлія Тимочко.
KAZKA feat Юлія Тимочко - Плакала (відео: YouTube)
Далі на сцену піднялися підопічні команди Наді Дорофєєвої - Ілля Ніколаєнко та Сергій Лазановський. Ілля заспівав разом з ALEKSEEV пісню "Пьяное солнце", а Сергій виступив разом з Сергієм Бабкіним з піснею "Ще осінь зовсім молода".
Дорофєєва віддала 45 відсотків голосів Іллі Ніколаєнко та 55 відсотків Сергію Лазановському. Іллі глядачі віддали 20 відсотків голосів, а Сергію - 80 відсотків. Таким чином, у фінал "Голосу" пройшов Сергій Лазановський.
Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський - Ще осінь зовсім молода (відео: YouTube)
Останніми на сцену вийшли підопічні команди Олега Винника - Галина Куришко і Сергій Нейчев. Галина заспівала разом з Євгенією Власовою пісню "Я - живая река", а Сергій співав у дуеті з Олександром Пономарьовим пісню "Варто чи ні".
Олег Винник віддав 51 відсотків голосів Галині Куришко і 49 відсотків Сергію Нейчеву. Від глядачів Галина отримала 40 відсотків голосів, а Сергій - 60 відсотків. Таким чином, у суперфінал "Голосу країни" вийшов Сергій Нейчев.
Олександр Пономарьов feat Сергій Нейчев - Варто чи ні (відео: YouTube)
Нагадаємо, Дорофєєва в топі і міні підкорила стилем, не встояв навіть чоловік.
Раніше Надія Мейхер вразила своїм виступом на "Голосі країни".