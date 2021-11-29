Голос країни 2022: стало известно, кто будет новыми судьями вокального шоу

Ведущими будут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Судьи шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/realpotap)

Известная украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое участие в шоу "Голос країни 2022".

"Это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой вспыхивают звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему!" - написала она в Instagram.

При этом артистка призналась, что всегда мечтала стать частью музыкального проекта.

"Это то, чего так не хватало в моей юности и в моем творческом пути, что, возможно, я не просто тренер, а скорее участник. Поэтому все силы, опыт, знания я брошу на победу своей команды", - призналась Полякова.

На Танцах со звездами 2021 представили новых суддей вокального шоу "Голос країни 2022".