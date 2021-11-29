Голос країни 2022: стало відомо, хто буде новими суддями вокального шоу

Ведучими будуть Юрій Горбунов та Катя Осадча.

Судді "Голосу країни 2022" (фото: instagram.com/realpotap)

Відома українська співачка Оля Полякова прокоментувала свою участь у "Голосі країни 2022".

"Це не просто шоу і конкурс. Це ціла всесвіт, в якій спалахують зірки. Це неймовірна емоція, виклик, суперництво, тріумф одних і поразка інших, відкрита боротьба талантів, де все по-чесному і по-справжньому!" - написала вона в Instagram.

При цьому артистка зізналася, що завжди мріяла стати частиною музичного проєкту.

"Це те, чого так не вистачало в моїй юності і в моєму творчому шляху, що, можливо, я не просто тренер, а скоріше учасник. Тому всі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди", - зізналася Полякова.

На Танцях із зірками 2021 року представили нових суддів вокального шоу "Голос країни 2022".