Известный актер рассказал о секретах шоу "Маска": скрывал, как мог

"Я сказал об этом жене, но она знала, что это тайна. Согласитесь, было бы странно, если бы не сказал и каждую субботу с 16:00 до глубокой ночи был непонятно где. Видимо, уже развелись бы", - рассказал Сморигин.

А вот дети, говорит актер, не знали о его участии в шоу.

"Но смотрели и постоянно спрашивали - не я ли Лягушонок. Я скрывал, как мог. А когда сняли маску, то кричали на весь дом: "Папа - Лягушка!" - с улыбкой говорит Евгений.

Евгений Сморыгин участвовал в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

А вот относительно сложностей, актер признался - его маска была нетяжелой, поэтому самой большой проблемой была жара.

"В костюме было невероятно жарко. Пот стекал ручьями, а когда снимали маску - весь мокрый. Но я открою одну маленькую тайну - под костюмом действительно все мокрые, но когда надо снимать маску, участников гримируют. И вот получается, когда сняли - все такие хорошие", - поделился Сморыгин.

Добавим, что гранд-финал "Маски" зрители канала "Украина" увидят уже 10 апреля в 21:00.