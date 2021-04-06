Відомий актор розповів про секрети шоу "Маска": приховував, як міг

"Я сказав про це дружині, але вона знала, що це таємниця. Погодьтесь, було б дивно, якби не сказав і щосуботи з 16:00 до глибокої ночі був незрозуміло де. Мабуть, вже розлучилися б", - розповів Сморигін.

А от діти, каже актор, не знали про його участь в шоу.

"Але дивились і постійно питали - чи не я Жабеня. Я приховував, як міг. А коли зняли маску, то кричали на весь дім: "Тато - Жаба!" - з усмішкою каже Євген.

Євген Сморигін брав участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

А ось щодо складнощів, актор зізнався - його маска була неважкою, тож найбільшою проблемою була спека.

"У костюмі було неймовірно спекотно. Піт стікав струмками, а коли знімали маску - весь мокрий. Але я відкрию одну маленьку таємницю - під костюмом дійсно всі мокрі, але коли треба знімати маску, учасників гримують. І ось виходить, коли зняли - всі такі гарні", - поділився Сморигін.

Додамо, що гранд-фінал "Маски" глядачі каналу "Україна" побачать вже 10 квітня о 21:00.