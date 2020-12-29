Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Шоу Маска на канале "Украина" покажут уже 16 января 2021 года. Долгожданный проект по всемирно известному формату The Masked Singer стартует в субботу в 21:00.

Участники шоу – Буйвол и Солнце (фото: пресс-служба канала "Украина")

Команда шоу Маска

Отметим, что над украинской адаптацией мирового бестселлера огромная команда Маски (более 200 человек!) работала более полугода. За это время дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 костюма-маски, среди которых 16 постоянных образов участников и 6 гостевых, которые лишь однажды выступят на сцене шоу.

"Один из наших героев ростом 2 метра 60 сантиметров, это до края его усиков. Есть персонаж, крылья которого в размахе достигают 2,5 метров. Соответственно, мы учим звезд вписываться в дверные проходы. Еще есть герой с длиной стопы 85 сантиметров. Конечно, он в шоке, потому что это надо заново научиться ходить. А одному персонажу руки постоянно нужно держать под углом. Знаменитости говорят, что это не очень удобно – где-то давит, где-то натирает. Но всем очень интересно", – говорит Леся.

Кто есть кто на шоу

Музыкальный продюсер Сергей Грачев подготовил около 100 оригинальных аранжировок любимых хитов зрителей. Кроме того, специально для украинского проекта была построена масштабная сцена, в производстве которой использовались инновационные мировые технологии. А над грандиозными номерами работают аж четыре режиссера-постановщика, имена которых знают далеко за пределами нашей страны: Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман.

Константин Томильченко и Александр Братковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Абсолютно каждый выкладывается на максимум и отдает частичку своего сердца. Наша Маска – это мировой хит, шоу, которое приносит только радость и позитив. И мы невероятно рады, что совсем скоро наши зрители смогут в этом убедиться", – говорят организаторы шоу.

Владимир Остапчук – ведущий Маски

Остапчук удивит зрителей не меньше чем сами звезды, которые будут прятаться под масками. Шоумен примеряет 12 неповторимых образов из мирового кинематографа, будет ездить по сцене на роликах и огромном мотоцикле, а также летать над ней.

"Шоу Маска – это новый для меня опыт, в определенном смысле вызов. Потому что даже я как ведущий не всегда знаю, что будет происходить на сцене. Плюс – я не знаю, какие звезды скрываются под масками. У нас действительно беспрецедентные меры секретности. Рядом с каждым участником-маской находятся бодигарды, в зону, где артисты готовятся выйти на сцену, вход строго ограничен, а личности участников известны минимальному количеству людей", – говорит ведущий канала "Украина".

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Участники шоу – любимые звезды шоу-бизнеса

Вместе с телезрителями отгадывать, какие знаменитости могут скрываться под масками, будут звездные детективы проекта:

украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, Настя Каменских;

известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова;

уже культовый певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко;

мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO

Оля Полякова на съемках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

NK на съемках шоу (фото: instagram.com/kamenskux)

DZIDZIO на съемках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Андрей Данилко на съемках шоу (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что украинский проект будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов.

Ранее были названы "най-най" украинские звезды 2020-го, которые поражали своими талантами и красотой.