Маска: стала відома дата прем’єри грандіозного шоу (фото і відео)

Шоу Маска на каналі "Україна" покажуть уже 16 січня 2021 року. Довгоочікуваний проєкт за всесвітньо відомим форматом The Masked Singer стартує в суботу о 21:00.

Учасники шоу – Буйвол і Сонце (фото: прес-служба каналу "Україна")

Команда шоу Маска

Зауважимо, що над українською адаптацією світового бестселера величезна команда Маски (понад 200 осіб!) працювала понад півроку. За цей час дизайнери Леся Патока і Назар Дідик створили 22 костюми-маски, серед яких 16 постійних образів учасників і 6 гостьових, які лише одного разу виступлять на сцені шоу.

"Один з наших героїв має зріст 2 метри 60 сантиметрів, це до краю його вусиків. Є персонаж, крила якого в розмаху сягають 2,5 метрів. Відповідно, ми вчимо зірок вписуватись у дверні проходи. Ще є герой з довжиною стопи 85 сантиметрів. Звісно, він у шоці, бо це треба заново навчитись ходити. А одному персонажу руки постійно потрібно тримати під кутом. Знаменитості кажуть, що це не дуже зручно – десь тисне, десь натирає. Але всім дуже цікаво", – говорить Леся.

Хто є хто на шоу

Музичний продюсер Сергій Грачов підготував близько 100 оригінальних аранжувань улюблених хітів глядачів. Крім того, спеціально для українського проєкту було побудовано масштабну сцену, у виробництві якої використовували інноваційні світові технології. А над грандіозними номерами працюють аж чотири режисери-постановники, імена яких знають далеко за межами нашої країни: Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман.

Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Абсолютно кожен викладається на максимум і віддає частинку свого серця. Наша Маска – це світовий хіт, шоу, яке приносить тільки радість і позитив. І ми неймовірно раді, що зовсім скоро наші глядачі зможуть у цьому переконатися", – кажуть організатори шоу.

Володимир Остапчук – ведучий Маски

Володимир Остапчук здивує глядачів не менше ніж самі зірки, які ховатимуться під масками. Шоумен приміряє 12 неповторних образів зі світового кінематографу, їздитиме на сцені на роликах і величезному мотоциклі, а також літатиме над нею.

"Шоу Маска – це новий для мене досвід, у певному сенсі виклик. Тому що навіть я як ведучий не завжди знаю, що відбуватиметься на сцені. Плюс – я не знаю, які зірки ховаються під масками. У нас справді безпрецедентні заходи секретності. Поруч з кожним учасником-маскою знаходяться бодігарди, у зону, де артисти готуються вийти на сцену, вхід суворо обмежений, а особи учасників відомі мінімальній кількості людей", – каже ведучий каналу "Україна".

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Учасники шоу – улюблені зірки шоу-бізнесу

Разом з телеглядачами відгадуватимуть, які знаменитості можуть ховатися під масками, зіркові детективи проєкту:

українська суперстар, поп-діва, якій першій вдалося підкорити серце світового слухача, Настя Каменських;

відома співачка, улюблениця глядачів, поп-королева сцени Оля Полякова;

уже культовий співак, автор пісень і продюсер Андрій Данилко;

мегапопулярний співак, актор і продюсер DZIDZIO.

Оля Полякова на зйомках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

NK на зйомках шоу (фото: instagram.com/kamenskux)

DZIDZIO на зйомках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Андрій Данилко на зйомках шоу (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що український проєкт складатиметься з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів.

Раніше були названі "най-най" українські зірки 2020-го, які вражали своїми талантами та красою.