Могилевская и Приходько устроили "разборки" из-за участницы шоу: "я за кипиш, но чтобы это было с интеллектом"

"Этим людям нужен контент, и они его делают. Сейчас – их время. Но я считаю, что блог должен что-то нести, чтобы мне его было приятно смотреть и дети могли чему-то научиться. А если несут глупости, я считаю, что это не нужно. Я за любой кипиш, но чтобы это было с нотками интеллекта, чтобы было интересно и не несло никому вред", - прокомментировала Приходько за кулисами проекта.

Фото: Настя Приходько на шоу "Співають всі!" (Пресс-служба канала "Украина")

Известный блогер Олег Машуковский встал на сторону участницы. Не смолчала и капитан "сотни" Наталья Могилевская.

"Часто говорят, что блогеры занимаются ненужными вещами, ничего полезного в жизни не умеют и не делают. Мне жаль это слышать. Для того, чтобы твой аккаунт был успешным, нужно снимать каждый день новое видео, делать фотографии... быть копирайтером, который пишет замечательные тексты, сценаристом, оператором, режиссером видео, стилистом собственной одежды"", - написала звезда в своем Instagram.

Фото: Могилевская и блогеры (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она отметила, что оценивать успех и востребованность блогеров могут только зрители.

"Если у них миллионная аудитория, уважайте тех зрителей, которые выбирают их. Я точно знаю, что ни один успех ни одному артисту, даже самому, на наш взгляд, непосредственному или безголосому, не приходит просто так. За этим всегда есть особенный большой секрет. Этот секрет - это невероятный труд и талант. Когда я услышу, что о моих 100 коллегах скажут, что они не профессионалы, я стану за них горой", - отметила Наталья.

Добавим, что судьи шоу "Співають всі!" ругались недолго и уже радуют подписчиков совместными сторис и постами в своих социальных сетях.