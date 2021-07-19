Могилевська і Приходько влаштували "розборки" через учасницю шоу: "я за кіпіш, але щоб це було з інтелектом"

"Цим людям потрібен контент, і вони його роблять. Зараз - їхній час. Але я вважаю, що блог повинен щось нести, щоб мені його було приємно дивитись і діти могли чогось навчитись. А якщо несуть дурниці, я вважаю, що це не потрібно. Я за будь-який кіпіш, але щоб це було з нотками інтелекту, щоб було цікаво і не завдавало нікому шкоди", - прокоментувала Приходько за лаштунками проєкту.

Фото: Настя Приходько на шоу "Співають всі!" (прес-служба каналу "Україна")

Відомий блогер Олег Машуковський став на бік учасниці. Не змовчала і капітан "сотні" Наталія Могилевська.

"Часто кажуть, що блогери займаються непотрібними речами, нічого корисного в житті не вміють і не роблять. Мені шкода це чути. Для того, щоб твій акаунт був успішним, потрібно знімати кожен день нове відео, робити фотографії... бути копірайтером, який пише чудові тексти, сценаристом, оператором, режисером відео, стилістом власного одягу", - написала зірка у своєму Instagram.

Фото: Могилевська і блогери (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона зазначила, що оцінювати успіх і затребуваність блогерів можуть тільки глядачі.

"Якщо у них мільйонна аудиторія, поважайте тих глядачів, які вибирають їх. Я точно знаю, що жоден успіх жодному артистові, навіть, на наш погляд, безпосередньому або безголосому, не падає просто так. За цим завжди є особливий великий секрет. Цей секрет - це неймовірна праця і талант. Коли я почую, що про моїх 100 колег скажуть, що вони не професіонали, я стану за них горою", - зауважила Наталія.

Додамо, що судді шоу "Співають всі!" сварились недовго і вже радують підписників спільними сторіс і постами у своїх соціальних мережах.