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Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Автор: Lite

Настя Каменских умеет удивлять своими оригинальными и горячими нарядами и ярким макияжем.

И именно такой - соблазнительной - певицу снова увидят зрители нового выпуска шоу "Маска", который выйдет в эфире канала "Украина" 4 декабря в 21:00.

В эфире звездный детектив "Маски" продемонстрирует трендовый микс стилей: атласное голубое платье с глубоким декольте певица дополнила зеленым оверсайз-жакетом, накинутым лишь на одно плечо.

Завершают этот стильный образ массивные аксессуары - черно-белые браслет и серьги.

Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я - строгий детектив, а с другой - NK", - прокомментировала свой новый образ Каменских.

Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Необычайно яркий в Насте и макияж глаз в синих тонах, и не менее оригинальная прическа - высокая гулька с выпущенными прядями.

Как пройдет новый выпуск "Маски"?

В новом выпуске гипершоу сойдется восьмерка сильнейших участников.

Известно, что будут интриговать зрителей противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося.

Участники нового эфира шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Ранее Каменских показала себя 18-летнюю в бикини.

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Настя Каменских