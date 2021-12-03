Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Настя Каменских умеет удивлять своими оригинальными и горячими нарядами и ярким макияжем.
И именно такой - соблазнительной - певицу снова увидят зрители нового выпуска шоу "Маска", который выйдет в эфире канала "Украина" 4 декабря в 21:00.
В эфире звездный детектив "Маски" продемонстрирует трендовый микс стилей: атласное голубое платье с глубоким декольте певица дополнила зеленым оверсайз-жакетом, накинутым лишь на одно плечо.
Завершают этот стильный образ массивные аксессуары - черно-белые браслет и серьги.
Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
"Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я - строгий детектив, а с другой - NK", - прокомментировала свой новый образ Каменских.
Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Необычайно яркий в Насте и макияж глаз в синих тонах, и не менее оригинальная прическа - высокая гулька с выпущенными прядями.
В новом выпуске гипершоу сойдется восьмерка сильнейших участников.
Известно, что будут интриговать зрителей противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося.
Участники нового эфира шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Ранее Каменских показала себя 18-летнюю в бикини.