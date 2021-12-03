Настя Каменських в атласній сукні зачарувала глибоким декольте (фото)

У ефірі зірковий детектив "Маски" продемонструє трендовий мікс стилів: атласну блакитну сукню з глибоким декольте співачка доповнила зеленим оверсайз-жакетом, накинутим лише на одне плече.

Завершують цей стильний образ масивні аксесуари - чорно-білі браслет і сережки.

Настя Каменських у новому випуску шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

"Я вже була і цукерочкою, і чорною малиною, а цієї суботи, здається, хтось начаклував, бо в мене тільки половина жакета. Тому з одного боку я - строгий детектив, а з іншого - NK", - прокоментувала свій новий образ Каменських.

Настя Каменських у новому випуску шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Надзвичайно яскравий у Насті й макіяж очей у синіх тонах, і не менш оригінальна зачіска - висока гулька з випущеними пасмами.