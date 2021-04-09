Неудачная идея: Остапчук рассказал, как осваивал новый вид спорта

"Всю свою жизнь катался на лыжах. А в прошлом году мы с компанией друзей поехали на Новый год в Куршавель. Я поставил себе цель - встать на сноуборд. Купил специальный костюм и все-все необходимое для катания снаряжение. Но когда мы туда приехали, вдруг осознал: если начну учиться ездить на сноуборде, то все пять дней, которые у нас были на отдых, просто проваляюсь в снегу на попе", - рассказывает ведущий.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба Нового канала)

А ему, говорит Остапчук, очень не хотелось именно так провести время.

"Это действительно было бы очень нелогично, как и, собственно говоря, покупка специального обмундирования накануне. Поэтому я встал на лыжи в своем новеньком сноуборд-костюме и все пять дней катался, получая кайф. А доску отложил до лучших времен", - отметил он.

Вывод - учитесь и на своих, и на чужих ошибках. Если на отдых у вас всего пару дней, не повторяйте мегаидею Остапчука. Лучше действовать проверенными методами.