Невдала ідея: Остапчук розповів, як освоював новий вид спорту

"Все своє життя катався на лижах. А в минулому році ми з компанією друзів поїхали на Новий рік в Куршавель. Я поставив собі мету - встати на сноуборд. Купив спеціальний костюм і все-все необхідне спорядження для катання. Але коли ми туди приїхали, раптом усвідомив: якщо почну вчитися їздити на сноуборді, то всі п'ять днів, які у нас були на відпочинок, просто проваляюсь в снігу на попі", - розповідає ведучий.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба Нового каналу)

А йому, каже Остапчук, дуже не хотілося саме так провести час.

"Це дійсно було б дуже нелогічно, як і, власне кажучи, покупка спеціального обладнання напередодні. Тому я встав на лижі в своєму новенькому сноуборд-костюмі і всі п'ять днів катався, отримуючи кайф. А дошку відклав до кращих часів", - зазначив він.

Висновок - вчіться і на своїх, і на чужих помилках. Якщо на відпочинок у вас всього пару днів, не повторюйте мегаідею Остапчука. Краще діяти перевіреними методами.