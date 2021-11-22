"Новорічна Маска": стал известен новый герой грандиозного шоу (фото)

Мышь на лижах станет настоящим сюрпризом для звездных экспертов и зрителей. Маленькая героиня в ярком костюме и невероятно милыми чертами покорит сердце каждого. Однако сама Мышь решила поиграть с детективами и вместо красноречивых подсказок дала им только пустой конверт.

"Я чрезвычайно мимишная и игривая. Посмотрите только на мои очаровательные длинные ресницы розового цвета, которые так отчетливо подчеркивают сияющий взгляд! На сцене этого шоу я буду зажигать новые и давно известные вам огоньки. Будьте внимательны", - интригует участница грандиозного шоу.

Кроме того, загадочная героиня оказалась обладательницей самых длинных усов на проекте - они опускаются аж до пола! А в качестве праздничных аксессуаров Мышке достались лыжи и палки, украшенные блестками розового цвета.

На сцене героиня выполнит знакомую каждому песню "А снег идет" из кинофильма "Карьера Димы Горина", что еще сильнее запутает звездных детективов, ведь увидев Мышь на лижах они сразу вынесли свой вердикт - "Это Jerry Heil!"

Однако, удалось ли им угадали на этот раз?

Мышь на лыжах (фото: пресс-служба канала "Украина")

Известно, что "Новогодняя Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги - звездные гости, среди которых:

Наталья Могилевская

Злата Огневич

Анастасия Приходько

SLAVA KAMINSKA

Миша Романова

Анна Тринчер

Ассия Ахат

Lida Lee

Павел Зибров

Олег Скрипка

Дима Коляденко

Петр Черный

Иво Бобул

Дарья Трегубова

Павел Костицын

Алла Костромичева

Олег Собчук

Фагот и Фоззи

Ольга Харлан

Олег Машуковский

JULIK и многие другие.

"Новогодняя Маска" выйдет 31 декабря 2021 года (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также зрители увидят потрясающие образы ведущих - Лилии Ребрик, Анны Пановой, Олега Панюты, Алены Винницкой, Григория Германа, Виталия Школьного, Максима Сикоры, Юлии Галушки и ХАСа.

Звездные ведущие (фото: пресс-служба канала "Украина")