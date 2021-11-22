"Новорічна Маска": став відомий новий герой грандіозного шоу (фото)

Миша на лижах стане справжнім сюрпризом для зіркових експертів та глядачів. Маленька героїня у яскравому костюмі та неймовірно милими рисами підкорить серце кожного. Проте сама Миша вирішила погратись із детективами і замість красномовних підказок дала їм лише порожній конверт.

"Я надзвичайно мімішна та грайлива. Подивіться лише на мої чарівні довгі вії рожевого кольору, які так виразно підкреслюють сяючий погляд! На сцені цього шоу я запалюватиму нові та давно відомі вам вогники. Будьте уважні", - інтригує учасниця грандіозного шоу.

Крім того, загадкова героїня виявилась володаркою найдовших вусів на проєкті - вони опускаються аж до підлоги! А у якості святкових аксесуарів Миші дісталися лижі та палки, прикрашені блискітками рожевого кольору.

На сцені героїня виконає знайому кожному пісню "А снег идет" з кінофільму "Карьера Димы Горина", що ще сильніше заплутає зіркових детективів, адже побачивши Мишу на лижах вони одразу винесли свій вердикт - "Це Jerry Heil!"

Проте, чи вдалося їм вгадали цього разу?

Миша на лижах (фото: прес-служба каналу "Україна")

Відомо, що "Новорічна Маска" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги - зіркові гості, серед яких:

Наталія Могилевська

Злата Огневич

Анастасія Приходько

SLAVA KAMINSKA

Міша Романова

Анна Трінчер

Ассія Ахат

Lida Lee

Павло Зібров

Олег Скрипка

Діма Коляденко

Петро Чорний

Іво Бобул

Дар'я Трегубова

Павло Костіцин

Алла Костромічова

Олег Собчук

Фагот і Фоззі

Ольга Харлан

Олег Машуковський

JULIK і багато інших.

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також глядачі побачать приголомшливі образи ведучих - Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Олени Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки і ХАСа.

Зіркові ведучі (фото: прес-служба каналу "Україна")