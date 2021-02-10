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Олег Винник поделился закулисными секретами шоу "Маска": то еще испытание!

Автор: Lite

Олег Винник, который недавно покорил украинцев исполнением всемирно известного хита, - единственный из пяти детективов популярного шоу "Маска", у кого была уникальная возможность побывать еще и в роли участника загадочного проекта. В первом выпуске шоу с ведущим Владимиром Остапчуком любимец украинок появился на сцене в костюме Киберпанка Буйвола.

Закулисными секретами шоу певец поделился в интервью журналу "Теленеделя".

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Олег Винник на обложке журнала "Теленеделя"

По словам Винника, ему очень интересно было принимать участие в гипершоу канала "Украина" именно в роли таинственного героя.

"На каждый эфир нужно готовить новую композицию. Я потратил неделю, выбирая музыкальный материал. Это титанический труд. Могу себе представить, сколько бессонных ночей провели другие участники - и все для того, чтобы сделать достойный продукт. О финалистах и не говорю: 12 эфиров - 12 абсолютно разных по стилю песен. И постоянно нужно петь так, чтобы еще больше запутать детективов и зрителей", - признался он.

С точки зрения творческого процесса, говорит Винник, он бы "с огромным интересом прошел дистанцию до конца".

"Но если говорить о самой маске, находиться в костюме, где чрезвычайно жарко и душно, - то еще испытание", - рассказал исполнитель.

Ранее Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "Маска".

Также мы писали, что на этом проекте одному из самых популярных украинских артистов стало плохо и понадобилась помощь врачей.

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