Олег Винник поділився закулісними таємницями шоу "Маска": ще те випробування!

Олег Винник, який нещодавно підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта, - єдиний з п'яти детективів популярного шоу "Маска", у кого була унікальна можливість побувати ще й у ролі учасника загадкового проєкту. У першому випуску шоу з провідним Володимиром Остапчуком улюбленець українок з'явився на сцені в костюмі Кіберпанка Буйвола.
Закулісними таємницями шоу співак поділився в інтерв'ю журналу "Теленеделя".
Олег Винник на обкладинці журналу "Теленеделя"
За словами Винник, йому дуже цікаво було брати участь у гіпершоу каналу "Україна" саме в ролі таємничого героя.
"На кожен ефір потрібно готувати нову композицію. Я витратив тиждень, вибираючи музичний матеріал. Це титанічна праця. Можу собі уявити, скільки безсонних ночей провели інші учасники - і все для того, щоб зробити гідний продукт. Про фіналістів і не кажу: 12 ефірів - 12 абсолютно різних за стилем пісень. І постійно потрібно співати так, щоб ще більше заплутати детективів і глядачів", - зізнався він.
З точки зору творчого процесу, говорить Винник, він би "з величезним інтересом пройшов дистанцію до кінця".
"Але якщо говорити про саму маску, перебувати в костюмі, де надзвичайно жарко і задушливо, - те ще випробування", - розповів виконавець.
Раніше Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".
Також ми писали, що на цьому проекті одному з найпопулярніших українських артистів стало погано і знадобилася допомога лікарів.