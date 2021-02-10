Олег Винник поділився закулісними таємницями шоу "Маска": ще те випробування!

Олег Винник на обкладинці журналу "Теленеделя"

За словами Винник, йому дуже цікаво було брати участь у гіпершоу каналу "Україна" саме в ролі таємничого героя.

"На кожен ефір потрібно готувати нову композицію. Я витратив тиждень, вибираючи музичний матеріал. Це титанічна праця. Можу собі уявити, скільки безсонних ночей провели інші учасники - і все для того, щоб зробити гідний продукт. Про фіналістів і не кажу: 12 ефірів - 12 абсолютно різних за стилем пісень. І постійно потрібно співати так, щоб ще більше заплутати детективів і глядачів", - зізнався він.

З точки зору творчого процесу, говорить Винник, він би "з величезним інтересом пройшов дистанцію до кінця".

"Але якщо говорити про саму маску, перебувати в костюмі, де надзвичайно жарко і задушливо, - те ще випробування", - розповів виконавець.