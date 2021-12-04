"Ощущаю любовь каждой клеточкой": победитель "Холостячки 2" и Огневич высказались о финале шоу

Огневич опубликовала трогательные кадры с крайнего выпуска шоу, на которых она предстала в белом свадебном платье со шлейфом, глубоким декольте и пикантным разрезом спереди.

На фото Задворный стоит на одном колене, делая предложение любимой - после чего они сливаются в страстном поцелуе. Также счастливая пара сделала снимок с ведущим реалити Григорием Решетником.

Артистка призналась, что мечтала найти на проекте настоящую любовь - и это произошло.

"Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала ДА Андрею и хочу с Вами поделиться своими чувствами!" - написала Злата.

Девушка эмоционально высказалась о своей любви и чувствах.



"Я Люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет ВЕРЮ…" - поделилась певица.

Злата Огневич ответила взаимностью Андрею Задворному и приняла его предложение (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Задворный же признался, что счастлив, что они с любимой смогут наконец остаться одни без прицелов камер и будут лучше узнавать друг друга.

"Даже не верится, что все позади. Я стою и улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет "кажется", "а может", есть ответ в ее глазах. Потом на устах. Потом отовсюду слышатся восторженные возгласы, канонада шампанских залпов, но в ушах звон, сердце бьется а глаза застилает пелена. Что все? Как все? Не может быть… точно все? В этот момент в душе трепет и легкость. Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу - познавать друг друга в тишине", - написал избранник Огневич.