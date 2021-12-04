UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ощущаю любовь каждой клеточкой": победитель "Холостячки 2" и Огневич высказались о финале шоу

Автор: Марина Настевич

В пятницу, 3 декабря состоялся финальный 12-й эпизод романтического шоу "Холостячка 2", в котором главная героиня Злата Огневич сделала свой выбор и объявила победителя. Певица сказала "Да" 31-летнему Андрею Задворному.

На своих страницах в Instagram Злата и Андрей прокомментировали финал проекта и рассказали о своих чувствах и эмоциях.

Огневич опубликовала трогательные кадры с крайнего выпуска шоу, на которых она предстала в белом свадебном платье со шлейфом, глубоким декольте и пикантным разрезом спереди.

На фото Задворный стоит на одном колене, делая предложение любимой - после чего они сливаются в страстном поцелуе. Также счастливая пара сделала снимок с ведущим реалити Григорием Решетником.

Артистка призналась, что мечтала найти на проекте настоящую любовь - и это произошло.

"Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала ДА Андрею и хочу с Вами поделиться своими чувствами!" - написала Злата.

Девушка эмоционально высказалась о своей любви и чувствах.

"Я Люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет ВЕРЮ…" - поделилась певица.

Злата Огневич ответила взаимностью Андрею Задворному и приняла его предложение (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Задворный же признался, что счастлив, что они с любимой смогут наконец остаться одни без прицелов камер и будут лучше узнавать друг друга.

"Даже не верится, что все позади. Я стою и улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет "кажется", "а может", есть ответ в ее глазах. Потом на устах. Потом отовсюду слышатся восторженные возгласы, канонада шампанских залпов, но в ушах звон, сердце бьется а глаза застилает пелена. Что все? Как все? Не может быть… точно все? В этот момент в душе трепет и легкость. Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу - познавать друг друга в тишине", - написал избранник Огневич.

Ранее мы писали о том, кто такой избранник Златы Огневич Андрей Задворный и как прошел финал шоу "Холостячка 2", где певица сделала свой выбор.

К слову, выслушав слова "холостячки" о благодарности за то, что он раскрылся, но получив отказ, второй претендент на ее сердце Дмитрий Шевченко даже не смог с артисткой толком попрощаться - он ушел просто без слов.

Читайте LITE в Google News
Злата ОгневичХолостячка