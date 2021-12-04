"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу

Огнєвіч опублікувала зворушливі кадри з крайнього випуску шоу, на яких вона постала в білій весільній сукні зі шлейфом, глибоким декольте і пікантним розрізом спереду.

На фото Задворний стоїть на одному коліні, роблячи пропозицію коханій - після чого вони зливаються в пристрасному поцілунку. Також щаслива пара зробила знімок з ведучим реаліті Григорієм Решетником.

Артистка зізналася, що мріяла знайти на проекті справжнє кохання - і це сталося.

"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжню любов на проекті і ось вона зі мною трапилася! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала Так Андрію і хочу з вами поділитися своїми почуттями!" - написала Злата.

Дівчина емоційно висловилася про свою любов і почуття.



"Я Люблю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові і шепоче Вірю... " - поділилася співачка.

Злата Огнєвіч відповіла взаємністю Андрію Задворному і прийняла його пропозицію (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Задворний же зізнався, що щасливий, що вони з коханою зможуть нарешті залишитися одні без прицілів камер і будуть краще впізнавати один одного.

"Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і посміхаюся, дивлюся на неї і все читаю на обличчі. Більше немає "здається", "а може", є відповідь в її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застеляє пелена. Що, все? Як все? Не може бути ... точно все? У цей момент в душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і відводжу туди, де будемо тільки ми удвох, будемо починати нову главу - пізнавати один одного в тиші", - написав обранець Огнєвіч.