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Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара

Автор: Lite

Дарить людям праздник в самую волшебную ночь года - хорошая традиция большинства украинских артистов. Ни для кого не секрет, что в новогодние праздники гонорары за выступления звезд увеличиваются. Нередко артисты успевают давать и несколько концертов в праздничную ночь

Так однажды было и у певицы Златы Огневич. Но того, что произошло между выступлениями, звезда точно не ожидала.

Злата Огневич (фото: Instagram @zlata.ognevich)

"Однажды в новогоднюю ночь я работала в двух местах. И когда ехала на второе выступление в такси, забыла в нем весь свой гонорар за первый. Что-то пошло этой ночью не так", - призналась Огневич за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Лучшая песня года", который зрители канала "Украина" увидят в эту новогоднюю ночь.

"Конечно, деньги мне так никто и не вернул, по крайней мере я получила гонорар за вторую работу. Но все же половину своего заработка потеряла", - добавила она.

Злата Огневич (фото: канал "Украина")

На вопрос, мол, возможно, таким образом она отдала определенный кармический долг, певица ответила: "действительно, я об этом думала".

"Спасибо, что деньгами", - отметила артистка на съемочной площадке "Музыкальной платформы".

Злата Огневич (фото: канал "Украина")

Напомним, на днях Огневич в слезах и победитель "Холостячки 2" Задворный высказались о разрыве.

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Злата Огневич