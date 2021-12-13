Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

Злата Огнєвіч (фото: Instagram @zlata.ognevich)

"Одного разу в новорічну ніч я працювала в двох місцях. І коли їхала на другий виступ в таксі, забула в ньому весь свій гонорар за перший. Щось пішло цієї ночі не так", - зізналася Огнєвіч за лаштунками концерту "Музична платформа. Краща пісня року", який глядачі каналу"Україна" побачать у цю новорічну ніч.

"Звичайно, гроші мені так ніхто і не повернув, принаймні я отримала гонорар за другу роботу. Але все ж половину свого заробітку втратила", - додала вона.

Злата Огнєвіч (фото: канал "Україна")

На питання, мовляв, можливо, таким чином вона віддала певний кармічний борг, співачка відповіла: "дійсно, я про це думала".

"Спасибі, що грошима", - зазначила артистка на знімальному майданчику "Музичної платформи".

Злата Огнєвіч (фото: канал "Україна")