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Я ревела от боли: участница Танцев со звездами вышла на паркет с травмой

Автор: Анна Шиканова

Певице Юлии Саниной пришлось выйти на паркет с серьезной травмой

Украинская певица Юлия Санина призналась, что вынуждена была выступать на девятом эфире шоу Танцы со звездами с травмой. Лидеру группы Hardkiss пришлось выпить обезболивающие препараты, так как во время тренировок она сильно травмировала бедро.

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Юлия Санина рассказала, что не хотела подвести своего партнера по проекту Диму Жука и ей пришлось забыть о боли и слезах. Своими переживаниями артистка поделилась в Instagram.

"Генеральный прогон. И за несколько часов до эфира я получаю травму ребра. В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь я просто обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу. Себе доказать, в первую очередь! Спасибо всем, кто сердцем и душой вчера меня поддерживал. Спасибо моим партнерам Жене Коту и Диме Дикусару за красивый танец! Дима Жук, я тебя очень жду – выздоравливай", - написала Санина.

Стоит отметить, что партнер Саниной вынужден был уйти на самоизоляцию, так как у Дмитрия Жука обнаружили коронавирус. Выступление Саниной, Жука и Женей Котом оказалось на грани срыва. Но им на помощь пришел Дмитрий Дикусар.

Юлия Санина, Женя Кот и Дмитрий Дикусар - Аргентинское танго

Напомним, ранее мы писали о том, что фанаты разнесли Танцы со звездами за вылет Петрожицкой.

А также мы рассказывали о том, что один из участников Танцев со звездами заболел коронавирусом.

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