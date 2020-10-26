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Я ревіла від болю: учасниця Танців з зірками вийшла на паркет з травмою

Автор: Анна Шиканова

Співачці Юлії Саніної довелося вийти на паркет з серйозною травмою стегна

Українська співачка Юлія Саніна зізналася, що змушена була виступати на дев'ятому ефірі шоу Танці з зірками з травмою. Лідеру групи Hardkiss довелося випити знеболювальні препарати, оскільки під час тренувань вона сильно травмувала стегно.

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Юлія Саніна розповіла, що не хотіла підвести свого партнера по проєкту Діму Жука і їй довелося забути про біль і сльози. Артистка поділилася своїми переживаннями в Instagram.

"Генеральний прогін. І за кілька годин до ефіру я отримую травму ребра. В той момент я ревіла і від болю, і від образи за все, що з нами сталося. Але точно знала, що тепер я просто зобов'язана вийти на паркет і довести, що я все зможу. Собі довести, в першу чергу! Спасибі всім, хто серцем і душею вчора мене підтримував. Дякую моїм партнерам Жені Коту і Дімі Дікусару за гарний танець! Діма Жук, я тебе дуже чекаю – видужуй", - написала Саніна.

Варто відзначити, що партнер Саніної змушений був піти на самоізоляцію, через те, що у Дмитра Жука виявили коронавірус. Виступ Саніної, Жука і Жені Кота опинилося на грані зриву. Але їм на допомогу прийшов Дмитро Дікусар.

Юлія Саніна, Женя Кіт і Дмитро Дікусар - Аргентинське танго

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фанати рознесли Танці з зірками за виліт Петрожицкої.

А також ми розповідали про те, що один з учасників Танців з зірками захворів на коронавірус.

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