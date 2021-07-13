"Співають всі!": всплыла дата выхода грандиозного ТВ-шоу и новые детали

"Ни в одном другом телепроекте мы еще не видели такого количества артистов-судей. 100 наших звезд расположились на 6-ярусной декорации в виде стены. У каждого – своя кнопка для голосования и свое цветовое окно, которое отображает мнение эксперта о выступлении участника. Это очень сложный алгоритм работы, при котором соединяются звуковые и визуальные эффекты с физическим нажатием кнопок и переключением экранов. Он же подсчитывает количество набранных баллов прямо во время выступления", - говорит режиссер-постановщик шоу Ярослав Губский.

Необходимое программное обеспечение и систему голосования создатели проекта привезли из Польши. Разработка студии заняла около 3 месяцев. В ней использовано 474 квадратных метра экранов, более 320 световых приборов и 1200 метров светодиодной ленты. Чтобы привезти декорации в съемочный павильон, понадобилось около двадцати 10-тонных грузовиков. А на монтаж студии ушло 12 дней.

Кадр со съемок шоу (instagram.com/roman.skorpion.team)

Впечатляют и размеры стены, на которой расположились судьи. Она достигает 10 метров в высоту, 16 метров в ширину и 6,5 метров вглубь. А вес конструкции составляет 38 тонн.

Еще один вызов, с которым столкнулись создатели проекта "Співають всі!", - огромное количество гарнитур. Недостающие в Украине комплекты заказывали из Дании, а приехали они буквально за день до начала съемок. Каждый из ста микрофонов записывает все разговоры судей, так что звукорежиссерам приходится прослушивать огромное количество материала.

"Безусловно, "Співають всі!" - это самое народное вокальное шоу, ведь у нас собрано целых 100 экспертов. У каждого свое мнение и свои предпочтения, и от этого участникам сложнее завоевать любовь максимального количества судей. У нас никто ни с кем не договаривается, каждый голосует за себя и самостоятельно решает, вставать и подпевать или нет. Уверен, что это самое справедливое, разнообразное и численное жюри в истории всех телевизионных проектов", - отмечает ведущий проекта Владимир Остапчук.

Кадр со съемок шоу (instagram.com/sergdance)

В чем фишка "Співають всі"

Согласно британским форматом All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков - 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников - по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей. Поэтому зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере 500 000 грн будет еще ожесточеннее.

Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу "Співають всі" украинцы увидят выступление одной яркой звезды украинского шоу-биза, и в каждом выпуске это будет новое имя.

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