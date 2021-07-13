"Співають всі!": спливла дата виходу грандіозного ТБ-шоу і нові деталі

"У жодному іншому телепроєкті ми ще не бачили такої кількості артистів-суддів. 100 наших зірок розташувалися на 6-ярусній декорації у вигляді стіни. У кожного - своя кнопка для голосування і своє колірне вікно, яке відображає думку експерта про виступ учасника. Це дуже складний алгоритм роботи, при якому з'єднуються звукові та візуальні ефекти з фізичним натисканням кнопок і перемиканням екранів. Також він підраховує кількість набраних балів безпосередньо під час виступу", - каже режисер-постановник шоу Ярослав Губський.

Необхідне програмне забезпечення і систему голосування творці проєкту привезли з Польщі. Розробка студії зайняла близько 3 місяців. У ній використано 474 квадратних метра екранів, понад 320 світлових приладів і 1200 метрів світлодіодної стрічки. Щоб привезти декорації у знімальний павільйон, знадобилося близько двадцяти 10-тонних вантажівок. А на монтаж студії пішло 12 днів.

Кадр зі зйомок шоу (instagram.com/roman.skorpion.team)

Вражають і розміри стіни, на якій розташувалися судді. Вона сягає 10 метрів у висоту, 16 метрів в ширину і 6,5 метрів вглиб. А вага конструкції становить 38 тонн.

Ще один виклик, з яким зіткнулися творці проєкту "Співають всі!", - величезна кількість гарнітур. Комплекти, яких не вистачало в Україні, замовляли з Данії, а приїхали вони буквально за день до початку зйомок. Кожен зі ста мікрофонів записує всі розмови суддів, тож звукорежисерам доводиться прослуховувати величезну кількість матеріалу.

"Безумовно, "Співають всі!" - це найнародніше вокальне шоу, адже у нас зібрано аж 100 експертів. У кожного своя думка і свої вподобання, і через це учасникам складніше завоювати любов максимальної кількості суддів. У нас ніхто ні з ким не домовляється, кожен голосує за себе і самостійно вирішує, вставати і підспівувати чи ні. Упевнений, що це найсправедливіше, найрізноманітніше і найчисельніше журі в історії всіх телевізійних проєктів", - зазначає ведучий проєкту Володимир Остапчук.

Кадр зі зйомок шоу (instagram.com/sergdance)

У чому фішка "Співають всі"

Згідно з британським форматом All Together Now, перший сезон шоу налічує 6 випусків - 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників - по двоє кращих з кожного випуску. В українській версії буде 8 епізодів, а у фіналі зійдуться аж 14 виконавців. Відтак глядачі побачать більше яскравих виступів, а боротьба за перемогу і головний приз у розмірі 500 000 грн буде ще запеклішою.

Крім того, в кожному епізоді першим на сцені шоу "Співають всі" українці побачать виступ однієї яскравої зірки українського шоу-бізу, і в кожному випуску це буде нове ім'я.

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